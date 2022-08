Calenda sarà tritato al voto: vuole la conferma di Draghi per salvarsi (Di sabato 27 agosto 2022) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Chi, al contrario, sa già di perdere invoca le termiti, le punizioni divine e la necessità di rivolgersi all'uomo forte. Quello che piace a tutti (o quasi). Carlo Calenda, preoccupato per i sondaggi nefasti degli ultimi giorni (ci sono istituti di rilevazione che continuano a tarare il terzo polo tra il 3,8 e il 4,5%) invoca la figura, ormai quasi mistica, di Mario Draghi. “Quando l'Ue è debole l'Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l'unica soluzione per tenere il paese al sicuro è andare avanti con Draghi e una larga coalizione. Non è tempo di salti nel buio”. Parole che possono avere un fondo di verità, quelle espresse attraverso Twitter dal leader di Azione, ma che non tengono conto di un ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Chi, al contrario, sa già di perdere invoca le termiti, le punizioni divine e la necessità di rivolgersi all'uomo forte. Quello che piace a tutti (o quasi). Carlo, preoccupato per i sondaggi nefasti degli ultimi giorni (ci sono istituti di rilevazione che continuano a tarare il terzo polo tra il 3,8 e il 4,5%) invoca la figura, ormai quasi mistica, di Mario. “Quando l'Ue è debole l'Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l'unica soluzione per tenere il paese al sicuro è andare avanti cone una larga coalizione. Non è tempo di salti nel buio”. Parole che possono avere un fondo di verità, quelle espresse attraverso Twitter dal leader di Azione, ma che non tengono conto di un ...

MrGiack : RT @sdraiatiXCivati: Chi sarà il primo politico che per strizzare l’occhio ai Gen-Z farà un video con l’audio “ma chi è che ha perso un sån… - carlocorucci : @RoyDeVita Caro sig. De Vita Calenda ga detto la semplice verità sarà anche arrogante ma la veritle fa nale come diceva una vecchia canzone! - peacedan : Qualcuno mi può spiegare xchè #calenda è sempre in TV radio ? Ha un partitino che se raggiungerà il 3.8 x cento sa… - BurgioHb : @AlexKensei77 @GranFijoThe2nd Poche ore dopo Calenda. Solo che lui a pelle ci farà sentire qualcos’altro. E non sarà la sciabola. - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??LECCHINO ALL'OPERA'?? #Calenda a Rimini: 'Rimettere insieme quello che ci piace di #Draghi e votarlo per una volta è q… -

