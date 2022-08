Calenda | Renzi e il partito della bella gente

(Di sabato 27 agosto 2022) È una specie dieterno, un’unica corrente che cambia di volta in volta nomi, simboli, sigle, leader, ma esprime sempre la stessa narrazione, è espressione degli stessi ceti, si giustifica con le stesse strategie legittimanti. E, purtroppo per i suoi fan, ottiene sempre gli stessi risultati elettorali prossimi allo zero. Chiamiamolo ileterno, quello che potrebbe finalmente far diventare l’Italia «un Paese normale», se solo qualcuno lo votasse, ma sfortunatamente non lo vota mai nessuno. Il Pebg è illiberale, «europeo», serio, posato, quello che piace a chi commenta la politica, ma molto meno a chi la politica deve sostenerla con i suoi voti. Esso può assumere le forme più svariate. Qualche anno fa fu Fli, ildi ...

carlosibilia : Il simpaticissimo Calenda, alleato del simpaticissimo Renzi, candida con la lista del Terzo Polo in Campania Pasqu… - ItaliaViva : Renew Italia - Ecco il progetto politico post elettorale di Calenda, Renzi e dei draghiani - ItaliaViva : .@sandrogozi, il macroniano d'Italia: 'Calenda e Renzi? Non serve essere amici' - guscabin : RT @elevisconti: È singolare che il motto del PD sia #Scegli. Letta doveva fare una scelta, tra i populisti di Conte e Fratoianni e i rifor… - jbrz1965 : @maicattivo @vecchi80 @mariamacina Poi l'altro cazzaro. -

Sky Tg24

• Il leader di Azione Carloha proposto un giorno di stop alla campagna elettorale per ... Ore 10:25 -: "Italia del sì sceglie rigassificatori e trivelle" "Dire sì agli impianti serve!...Stessa cosa per la coppia, che non superano il 5,9%. L'ennesimo flop di Letta, la propaganda è un boomerang. La rivolta contro il Pd Elezioni, da Calenda a Renzi: i candidati di Azione e Italia Viva regione per regione “La scelta di un partito così come la fuoriuscita dallo stesso è un fatto importante che interroga la coscienza e caratterizza il vissuto di una persona e perciò nel rispettare la decisione di Decimo ...Nuova Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi e nuova scoppola per la sinistra, che vede a distanza siderale la coalizione di centrodestra.