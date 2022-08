Caldo ma non dura, arriva maltempo quasi autunnale: previsioni meteo della settimana (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – maltempo di stampo quasi autunnale su parte dell’Italia. Le previsioni indicano che la prossima settimana inizierà “con un ingannevole anticiclone che sarà subito messo a dura prova da una vera e propria sferzata temporalesca” spiega il sito www.iLmeteo.it. “I primi segnali che qualcosa sta cambiando su scala generale si noteranno invero già nel corso del fine settimana quando una prima sventagliata d’aria più umida ed instabile oceanica provocherà la formazione di più di qualche temporale in giro per l’Italia, in particolare al Centro e al Nord. Tuttavia, l’inizio della prossima settimana, per la precisione Lunedì 29 e Martedì 30, sarà contrassegnato da una timida rimonta dell’alta pressione ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) –di stamposu parte dell’Italia. Leindicano che la prossimainizierà “con un ingannevole anticiclone che sarà subito messo aprova da una vera e propria sferzata temporalesca” spiega il sito www.iL.it. “I primi segnali che qualcosa sta cambiando su scala generale si noteranno invero già nel corso del finequando una prima sventagliata d’aria più umida ed instabile oceanica provocherà la formazione di più di qualche temporale in giro per l’Italia, in particolare al Centro e al Nord. Tuttavia, l’inizioprossima, per la precisione Lunedì 29 e Martedì 30, sarà contrassegnato da una timida rimonta dell’alta pressione ...

