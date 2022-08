Calcolo Flat Tax, quanto è preciso il risultato che fornisce l’app della Lega dedicata? (Di sabato 27 agosto 2022) Come funziona l’app Lega per calcolare Flat Tax? Matteo Salvini, nel corso di questa settimana, ha avuto modo di pubblicare un tweet che rimanda ai download dell’applicazione lanciata dal suo partito sia per Android che per iOS. Il sistema risulta essere estremamente essenziale, come una calcolatrice, con un design e un modo di utilizzo molto facili. Lato privacy, non viene fatta richiesta di dati quindi sembrerebbero esserci pochi rischi. Lato efficienza, funziona davvero? Nella sua essenzialità, sembrerebbero emergere dubbi sull’esattezza di un Calcolo inserendo così pochi dati e che per quanto riguarda i redditi che vanno oltre una certa soglia, il Calcolo non è nemmeno possibile. Scarica l’app “Flat Tax” e scopri in meno di un ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 agosto 2022) Come funzionaper calcolareTax? Matteo Salvini, nel corso di questa settimana, ha avuto modo di pubblicare un tweet che rimanda ai download dellicazione lanciata dal suo partito sia per Android che per iOS. Il sistema risulta essere estremamente essenziale, come una calcolatrice, con un design e un modo di utilizzo molto facili. Lato privacy, non viene fatta richiesta di dati quindi sembrerebbero esserci pochi rischi. Lato efficienza, funziona davvero? Nella sua essenzialità, sembrerebbero emergere dubbi sull’esattezza di uninserendo così pochi dati e che perriguarda i redditi che vanno oltre una certa soglia, ilnon è nemmeno possibile. ScaricaTax” e scopri in meno di un ...

