Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuota il sacco: annuncio in diretta (Di sabato 27 agosto 2022) La Roma starebbe concludendo l’affare e a tal riguardo arrivano le parole di Tiago Pinto a chiarire l’evolversi della trattativa. La terza giornata del campionato di Serie A in questo sabato vedrà sfidarsi Juventus e Roma, a Torino. Una gara dall’alto valore tecnico, nella quale si misureranno due club in lotta per il vertice durante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 agosto 2022) Lastarebbe concludendo l’affare e a tal riguardo arrivano le parole dia chiarire l’evolversi della trattativa. La terza giornata del campionato di Serie A in questo sabato vedrà sfidarsi Juventus e, a Torino. Una gara dall’alto valore tecnico, nella quale si misureranno due club in lotta per il vertice durante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, sempre più vicino #Camara dell'@olympiacosfc - DiMarzio : #Calciomercato I #ASRoma, #Camara insiste con l'@olympiacosfc per l'apertura al prestito con diritto di riscatto - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, trattativa in corso per #Camara, mentre #Belotti aspetta #Felix alla… - serieAnews_com : ?? #JuventusRoma, #TiagoPinto su #Belotti: 'Oggi non c'è...' - calciomercatoit : ????? Così #TiagoPinto sull'arrivo di #Belotti alla #Roma: 'Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di poter dare le ri… -

Serie A, moviola LIVE: Juventus - Roma e Cremonese - Torino Commenta per primo I principali episodi da moviola del big match del Sabato di Serie A in programma alle 18:30 tra Juventus e Roma. JUVENTUS - ROMA sabato 27/08 ore 18:30 IRRATI PRETI - BERTI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI 9' - Accenno di rissa tra Vlahovic e Smalling dopo un contrasto di gioco, Orsato sceglie di non ammonire ... Roma, stretta finale per Camara Commenta per primo Mady Camara , centrocampista dell' Olympiacos , è al momento il primo nome per il mercato della Roma . Come riportato da Tuttosport , i giallorossi vorrebbero impostare l'operazione sulla base del prestito oneroso a 2 milioni con il diritto di riscatto a 8. I greci puntano a inserire invece l'... Goal.com Il Liverpool ne fa 9, ma Salah è la nota stonata: errore clamoroso, non si è più ripreso La fotografia della partita di Salah Quanto accaduto dopo un quarto d'ora, con l'ex di Fiorentina e Roma protagonista di un clamoroso errore non da lui. Salah si è fatto trovare come sempre al ... Roma, stretta finale per Camara Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Commenta per primo I principali episodi da moviola del big match del Sabato di Serie A in programma alle 18:30 tra Juventus e. JUVENTUS -sabato 27/08 ore 18:30 IRRATI PRETI - BERTI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI 9' - Accenno di rissa tra Vlahovic e Smalling dopo un contrasto di gioco, Orsato sceglie di non ammonire ...Commenta per primo Mady Camara , centrocampista dell' Olympiacos , è al momento il primo nome per il mercato della. Come riportato da Tuttosport , i giallorossi vorrebbero impostare l'operazione sulla base del prestito oneroso a 2 milioni con il diritto di riscatto a 8. I greci puntano a inserire invece l'... Calciomercato Roma, scatta l'ora di Belotti: la cessione di Felix Avena sbloccherà l'ingaggio dell'attaccante La fotografia della partita di Salah Quanto accaduto dopo un quarto d'ora, con l'ex di Fiorentina e Roma protagonista di un clamoroso errore non da lui. Salah si è fatto trovare come sempre al ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...