Calciomercato Roma, è in arrivo il nuovo centrocampista: i dettagli (Di sabato 27 agosto 2022) La Roma, dopo l'inaspettato infortunio del tanto atteso Georginio Wijnaldum, si trova nuovamente costretta ad intervenire sul mercato per cercare di sopperire all'assenza del calciatore olandese. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, la dirigenza giallorossa sembra aver già individuato il nuovo rinforzo in mediana, si tratta di Mady Camara dell'Olympiacos. Calciomercato Roma Camara L'accordo sembra potersi concretizzare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto; la Roma avrebbe offerto 1,5 milioni di euro per il prestito e 7 milioni di euro per il riscatto. L'Olympiacos, differentemente, vorrebbe 2,5 milioni di euro per il prestito e 10 milioni di euro per il riscatto. Nonostante la distanza di valutazione, la Roma sembrerebbe davvero vicina a ...

