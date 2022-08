Calciomercato Napoli, Spalletti esce allo scoperto su Cristiano Ronaldo! (Di sabato 27 agosto 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha detto la sua sulle voci di questi giorni che vedevano Cristiano Ronaldo accostato alla squadra partenope. L’allenatore azzurro ha risposto alla domanda sul campione portoghese durante la conferenza stampa per il match tra Fiorentina e Napoli. Spalletti ha infatti detto che:” Chi non allenerebbe volentieri Ronaldo? Però poi parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero, per cui si rimane il più realisti possibili”. Ronaldo Napoli Spalletti Ha inoltre aggiunto:” Mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi la vedo dura che si possa fare una trattativa del genere. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli e i procuratori. Ma al momento non c’è nulla di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) L’allenatore del, Luciano, ha detto la sua sulle voci di questi giorni che vedevanoRonaldo accostato alla squadra partenope. L’allenatore azzurro ha risposto alla domanda sul campione portoghese durante la conferenza stampa per il match tra Fiorentina eha infatti detto che:” Chi non allenerebbe volentieri Ronaldo? Però poi parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero, per cui si rimane il più realisti possibili”. RonaldoHa inoltre aggiunto:” Mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi la vedo dura che si possa fare una trattativa del genere. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli e i procuratori. Ma al momento non c’è nulla di ...

