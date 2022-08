Calciomercato Juventus, un titolare verso l’addio? La bomba a poche ore dalla Roma (Di sabato 27 agosto 2022) Non solo il mercato in entrata; gli ultimi giorni in casa Juventus potrebbero portare ad una cessione inaspettata. Vediamo di chi si tratta. Il mercato estivo sta per finire e una delle principali protagoniste di questa sessione è stata, senza ombra di dubbio, la Juventus; la società bianconera, dopo due quarti posti consecutivi, ha portato alla corte di Allegri una serie di innesti per permettere al tecnico di avere una rosa che possa competere al meglio in tutte le competizioni. Oltre agli acquisti, però, è possibile che la Juve possa cedere un titolare. Cerchiamo di capire di chi stiamo parlando. AnsafotoLa retroguardia bianconera, in una sola sessione di mercato, ha perso sia Chiellini sia de Ligt; al loro posto è arrivato Bremer ed è stato tenuto Gatti, acquistato lo scorso gennaio. E’ proprio il centrale ex Frosinone che rischia ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Non solo il mercato in entrata; gli ultimi giorni in casapotrebbero portare ad una cessione inaspettata. Vediamo di chi si tratta. Il mercato estivo sta per finire e una delle principali protagoniste di questa sessione è stata, senza ombra di dubbio, la; la società bianconera, dopo due quarti posti consecutivi, ha portato alla corte di Allegri una serie di innesti per permettere al tecnico di avere una rosa che possa competere al meglio in tutte le competizioni. Oltre agli acquisti, però, è possibile che la Juve possa cedere un. Cerchiamo di capire di chi stiamo parlando. AnsafotoLa retroguardia bianconera, in una sola sessione di mercato, ha perso sia Chiellini sia de Ligt; al loro posto è arrivato Bremer ed è stato tenuto Gatti, acquistato lo scorso gennaio. E’ proprio il centrale ex Frosinone che rischia ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Trattativa con il @PSG_inside ai dettagli per #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, la firma di #Paredes arriverà dopo il weekend - GiovaAlbanese : Ora la #Juventus passa all'assalto di #Paredes: il giorno chiave per la chiusura potrebbe essere domenica. Prima te… - barcelvona : #CdS a sorpresa #RenanLodi potrebbe partire. #Simeone avrebbe avvallato la partenza del brasiliano, cercato da alcu… - GabryOnc : ?? L'operazione #Paredes è ai dettagli, arriverà in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Per lui ingaggio… -