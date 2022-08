Calciomercato Atalanta | UFFICIALE l’arrivo di Hojlund

(Di sabato 27 agosto 2022) Nuovo arrivo in casa: si tratta di Rasmus, giovane attaccante danese proveniente dallo Sturm Graz L’ha chiuso l’acquisto di Rasmus. L’attaccante danese classe 2003 arriva dallo Sturm Graz. Di seguito il comunicato dei nerazzurri. C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! Velkommen, Rasmus! ???There’s a new superhero in #BergAMO! Welcome, #Højlund! ???#BenvenutoHøjlund #GoGo pic.twitter.com/ak30CNWcqu—B.C. (@BC) August 27, 2022 «B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus Højlund. Nato il 4 febbraio 2003 a Copenaghen, è un attaccante mancino di piede, forte fisicamente, tecnicamente dotato e abile nella finalizzazione. È considerato ...

