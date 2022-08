(Di sabato 27 agosto 2022) I rossoneri debutteranno a Salisburgo, per i bianconeri c'è subito il Psg ROMA - L'Uefa hai calendari della fase a gironi dellaLeague 2022 - 2023. Le prime a scendere in ...

I rossoneri debutteranno a Salisburgo, per i bianconeri c'è subito il Psg ROMA - L'Uefa hai calendari della fase a gironi della Champions League 2022 - 2023. Le prime a scendere in campo saranno il Milan, che il 6 settembre debutterà a Salisburgo (ore 21) nel Gruppo E, e la ...Per le due squadre capitoline esordio, rispettivamente, contro bulgari e olandesi ROMA - L'Uefa hail calendario della fase a gironi dell'Europa League 2022 - 2023. La Roma, inserita nel Gruppo C, debutterà l'8 settembre in casa dei bulgari del Ludogorets (18.45); la Lazio (E) ... Calcio: Ufficializzato calendario Champions, Milan e Juve il 6 settembre Per le due squadre capitoline esordio, rispettivamente, contro bulgari e olandesi ROMA (ITALPRESS) - L'Uefa ha ufficializzato il calendario ...