Calcio | Serie A | Milan-Bologna 2-0**

Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' - Gol! Milan - Bologna 2-0, rete di Giroud O. (MIL) - Cagliari ko con la Spal: Lapadula sbaglia un rigore: super Gondo affossa il Palermo

Spezia e Sassuolo si rincorrono, e alla fine si prendono un punto a testa. Finisce 2 - 2 al Picco una partita in cui il Sassuolo si è portato in vantaggio con Frattesi (26'), per poi vedersi rimontare ...L' asse De Ketelaere - Leao - Giroud stende il Bologna e il Milan fa festa a San Siro. Il belga, titolare sulla trequarti di Pioli, innesca il portoghese per il primo gol, al raddoppio invece ci pensa ... Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata Palermo-Ascoli 2-3, tripletta di un sontuoso Gondo e si spezza la lunga serie positiva interna dei rosanero - picenotime.it - IT ...Guarda gli highlights completi di Spezia-Sassuolo, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A ...