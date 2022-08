Calcio: Serie A, Cremonese-Torino 0-1 alla fine del primo tempo (Di sabato 27 agosto 2022) Cremona, 27 ago. - (Adnkronos) - Il Torino è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese al termine del primo tempo dell'anticipo della terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' della città lombarda. A decidere sin qui il match l'autorete di Bianchetti al 17'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Cremona, 27 ago. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldell'anticipo della terza giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' della città lombarda. A decidere sin qui il match l'autorete di Bianchetti al 17'.

SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - Gazzetta_it : Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' #JuveRoma - tuttosport : #Juve, i convocati di #Allegri per la #Roma: c'è #Milik! - tuttosport : #Juve, #Vlahovic è un fulmine: gol al primo tocco. È il più veloce della sua carriera ?? - Lega_B : Sono diversi i nomi di giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano raggiungendo l'apice della maturazio… -