Calcio | Premier League | Southampton-Manchester United 0-1 | decide Bruno Fernandes

Southampton, 27 ago. -(Adnkronos) - Il Manchester United vince 1-0 in trasferta sul campo del Southampton nell'anticipo della quarta giornata di Premier League. Non c'è ancora Cristiano Ronaldo nell'undici titolare schierato da Ten Hag, panchina anche per il nuovo acquisto Casemiro e per Maguire. Nel Manchester United spazio a Sancho, Bruno Fernandes ed Elanga alle spalle dell'unica punta Rashord; nel Southampton invece il peso dell'attacco è tutto su Adams. I Red Devils si presentano al match dopo la vittoria sul Liverpool, la prima dopo due sconfitte; vittoria anche per il Southampton nel turno precedente contro il Leicester. Al termine del match a sorridere è la squadra di Ten Hag ...

