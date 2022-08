Calcio: calendario Champions, si parte con Psg-Juve, Napoli-Liverpool e Inter-Bayern (Di sabato 27 agosto 2022) Nyon, 27 ago. - (Adnkronos) - E' stato ufficializzato oggi il calendario della fase a gironi di Champions League. Si parte martedì 6 settembre: subito riflettori puntati su Paris Saint Germain-Juventus, oltre al debutto del Milan contro il Salisburgo. Il giorno dopo Napoli-Liverpool e Inter-Bayern Monaco. Il calendario giornata per giornata fino al 2 novembre e gli impegni delle italiane. Prima giornata 6 settembre: Dinamo Zagabria-Chelsea, ore 18.45, Borussia Dortmund-Copenhagen, ore 18.45, Salisburgo-Milan, ore 21.00, Celtic-Real Madrid, ore 21.00, Lipsia-Shakhtar Donetsk, ore 21.00, Siviglia-Manchester City, ore 21.00, Paris Saint Germain-Juventus, ore 21.00, Benfica-Maccabi Haifa, ore 21.00. Prima giornata 7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Nyon, 27 ago. - (Adnkronos) - E' stato ufficializzato oggi ildella fase a gironi diLeague. Simartedì 6 settembre: subito riflettori puntati su Paris Saint Germain-ntus, oltre al debutto del Milan contro il Salisburgo. Il giorno dopoMonaco. Ilgiornata per giornata fino al 2 novembre e gli impegni delle italiane. Prima giornata 6 settembre: Dinamo Zagabria-Chelsea, ore 18.45, Borussia Dortmund-Copenhagen, ore 18.45, Salisburgo-Milan, ore 21.00, Celtic-Real Madrid, ore 21.00, Lipsia-Shakhtar Donetsk, ore 21.00, Siviglia-Manchester City, ore 21.00, Paris Saint Germain-ntus, ore 21.00, Benfica-Maccabi Haifa, ore 21.00. Prima giornata 7 ...

