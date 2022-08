Calcio: Belotti a un passo dalla Roma, ha già svolto una parte delle visite mediche (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. - (Adnkronos) - Andrea Belotti è ormai a un passo dalla Roma. Dopo la cessione alla Cremonese di Felix Afena-Gyan, il club giallorosso ha liberato un posto in rosa per il Gallo, che arriverà da svincolato e nella giornata di oggi ha già svolto una parte delle visite mediche. Domani definirà gli ultimi dettagli dell'accordo e completerà l'iter di visite prima della firma sul contratto e dell'ufficialità. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022), 27 ago. - (Adnkronos) - Andreaè ormai a un. Dopo la cessione alla Cremonese di Felix Afena-Gyan, il club giallorosso ha liberato un posto in rosa per il Gallo, che arriverà da svincolato e nella giornata di oggi ha giàuna. Domani definirà gli ultimi dettagli dell'accordo e completerà l'iter diprima della firma sul contratto e dell'ufficialità.

LaStampa : Belotti saluta il Toro e approda alla Roma: “Nel mio cuore ci sarete sempre” - GuilleTano5 : RT @CorSport: #Belotti è della #Roma: già svolte le visite mediche ?? - CorSport : #Belotti è della #Roma: già svolte le visite mediche ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOCIAL - Belotti saluta il Torino: 'Chiedo scusa per il mio silenzio, grazie per quello che avete fatto per me' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Belotti saluta il Torino: 'Chiedo scusa per il mio silenzio, grazie per quello che avete fatto per me' https:/… -