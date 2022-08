Calcio: Arrivabene, 'stiamo parlando con Paredes, speriamo di fare qualche cessione' (Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - "Mercato? Saremo felici se riuscissimo a realizzare alcune uscite, sulle entrate il sipario è aperto. stiamo parlando con qualche giocatore, tra cui Paredes. Ma, ripeto, prima è importante realizzare delle uscite". L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene si esprime così in merito al mercato del club bianconero. Il dirigente bresciano commenta poi, ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia del match con la Roma, la brutta prestazione di Marassi. "Siamo solo alla seconda partita, l'infermeria è piuttosto piena. Partite come quella contro la Samp possono capitare nel Calcio, ora serve guardare avanti con umiltà da parte di tutti". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - "Mercato? Saremo felici se riuscissimo a realizzare alcune uscite, sulle entrate il sipario è aperto.congiocatore, tra cui. Ma, ripeto, prima è importante realizzare delle uscite". L'amministratore delegato della Juventus Mauriziosi esprime così in merito al mercato del club bianconero. Il dirigente bresciano commenta poi, ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia del match con la Roma, la brutta prestazione di Marassi. "Siamo solo alla seconda partita, l'infermeria è piuttosto piena. Partite come quella contro la Samp possono capitare nel, ora serve guardare avanti con umiltà da parte di tutti".

