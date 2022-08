Bundesliga: lo Schalke di Thiaw ne prende 6 dall'Union Berlin, che al momento è primo! Ok BVB e Lipsia (Di sabato 27 agosto 2022) Sabato caldo anche in Germania, dove si giocano sei partite del quarto turno di Bundesliga: tutte tranne l'ultima si giocano alle 15:30,... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Sabato caldo anche in Germania, dove si giocano sei partite del quarto turno di: tutte tranne l'ultima si giocano alle 15:30,...

GiorgioTosatto : Pomeriggio di #Bundesliga che dice un po’ di cose: - Union in testa per qualche ora, grazie a un 1 a 6 con lo Schal… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga I #risultati del pomeriggio: il #Dortmund passa 1-0 a Berlino sull'Hertha, come l'Hoffen… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Dopo il #primotempo: #Dortmund avanti 1-0 sull'Hertha, come l'Hoffenheim sull'Augsburg e… - rfutbol : Comienza 2ª Parte Schalke 04 - Union Berlin #Schalke04 #UnionBerlin #Bundesliga - infobetting : Schalke 04-Union Berlin (Bundesliga, 27 agosto ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -