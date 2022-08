Bundesliga LIVE | Bayern-Gladbach 0-1 | Thuram porta avanti gli ospiti Lo Schalke di Thiaw ne prende 6 dall'Union Berlin | ok BVB e Lipsia

SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga I #risultati del pomeriggio: il #Dortmund passa 1-0 a Berlino sull'Hertha, come l'Hoffen… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Dopo il #primotempo: #Dortmund avanti 1-0 sull'Hertha, come l'Hoffenheim sull'Augsburg e… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - zazoomblog : Bundesliga LIVE dalle 20.30: c'è Friburgo-Bochum - #Bundesliga #dalle #20.30: #c'è - zazoomblog : Bundesliga LIVE dalle 20.30: c'è Friburgo-Bochum - #Bundesliga #dalle #20.30: #c'è -

Darmstadt - Heidenheim 2 - 2 (Finale) Karlsruher - Rostock 2 - 0 (Finale) St. Pauli - Paderborn 2 - 2 (Finale) Norimberga - Amburgo 20:30 GERMANIAHertha - Dortmund 0 - 0 (*) ...Commenta per primo Sabato caldo anche in Germania, dove si giocano sei partite del quarto turno di: tutte tranne l'ultima si giocano alle 15:30, con il Borussia Dortmund che fa visita all'Hertha Berlino dopo l'incredibile rimonta subita dal Werder Brema e il Lipsia che ospita il ...Zum Topspiel des 4. Spieltags treffen in der Bundesliga heute mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach die bis dato erfolgreichsten Teams aufeinander. Wie das Spektakel ausgeht, könnt Ihr hier i ...Topspiel in der Fußball-Bundesliga! Am vierten Spieltag trifft der FC Bayern zu Hause auf Borussia Mönchengladbach. Die Münchner gegen die "Fohlen" – das ist auch das Duell des Spitzenreiters gegen de ...