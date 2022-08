BUNDESLIGA, BORUSSIA: OBIETTIVO TRE PUNTI, PER DIMENTICARE IL WERDER (Di sabato 27 agosto 2022) All’Olympiastadion di Berlino, teatro nel quale l’Italia vinse il suo ultimo mondiale, si gioca la gara valida per la quarta giornata di BUNDESLIGA tra l’Hertha Berlino e il BORUSSIA Dortmund. I biancoblù si trovano attualmente all’ultimo vagone della graduatoria dopo un inizio disastroso, le vespe giallonere, invece, cercano il riscatto dopo la clamorosa rimonta subita dal WERDER Brema nei minuti finali al Signal Iduna Park. L’Herta di Sandro Schwarz vuole raggiungere al più presto una salvezza tranquilla rispetto a quella della precedente stagione. L’inizio, però, non è dei migliori con un solo punto ottenuto nelle prime tre giornate di BUNDESLIGA. Il BORUSSIA Dortmund, invece, arriva all’appuntamento con un altro piglio rispetto alla gara di sabato scorso. Nonostante gli ospiti abbiano ceduto ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 27 agosto 2022) All’Olympiastadion di Berlino, teatro nel quale l’Italia vinse il suo ultimo mondiale, si gioca la gara valida per la quarta giornata ditra l’Hertha Berlino e ilDortmund. I biancoblù si trovano attualmente all’ultimo vagone della graduatoria dopo un inizio disastroso, le vespe giallonere, invece, cercano il riscatto dopo la clamorosa rimonta subita dalBrema nei minuti finali al Signal Iduna Park. L’Herta di Sandro Schwarz vuole raggiungere al più presto una salvezza tranquilla rispetto a quella della precedente stagione. L’inizio, però, non è dei migliori con un solo punto ottenuto nelle prime tre giornate di. IlDortmund, invece, arriva all’appuntamento con un altro piglio rispetto alla gara di sabato scorso. Nonostante gli ospiti abbiano ceduto ...

BetItaliaWeb : Pronostici Calcio: FREE PICK Hertha-Borussia in Bundesliga. In Ligue 1 PSG-Monaco. In Liga Valencia-Atletico 3a gi… - EdoardoLanzi : RT @TuttoBundesliga: ????Giornata 4 in #Bundesliga: stasera il @scfreiburg cerca la vetta contro il @VfLBochum1848eV, domani il @FCBayern att… - TuttoBundesliga : ????Giornata 4 in #Bundesliga: stasera il @scfreiburg cerca la vetta contro il @VfLBochum1848eV, domani il @FCBayern… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Werder Brema e non solo: le più grandi rimonte in Bundesliga VIDEO: Non solo Borussia Dortmund-We… - ZonaBianconeri : RT @herr_man: #Juventus #Zakaria #ForzaJuve Ecco la descrizione del giocatore di Bundesliga....'meraviglia'... Non ci credo che la #Juve vo… -