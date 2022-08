Bundesliga 2022/2023: il Dortmund vince di misura, l’Union Berlino gioca a tennis con lo Schalke (Di sabato 27 agosto 2022) Pomeriggio pieno di emozioni in Germania, dove si disputano i match validi per la quarta giornata di Bundesliga 2022/2023. Successo di misura del Borussia Dortmund, che supera per 1-0 l’Hertha Berlino grazie al gol di Modeste. Ne fa invece sei l’altro club di Berlino, l’Union, che travolge lo Schalke 04 con un severissimo 6-1. Doppiette per Becker e Michel, da segnalare anche la prima rete ‘tedesca’ di Thorsby. Una doppietta di Nkunku permette al Lipsia di battere il Wolfsburg, mentre una doppietta di Frimpong (oltre al gol di Palacios) permettono al Bayer Leverkusen di battere 3-0 il Magonza, pur chiudendo in nove uomini. Infine, una rete di Geiger regala i tre punti all’Hoffenheim contro l’Augusta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Pomeriggio pieno di emozioni in Germania, dove si disputano i match validi per la quarta giornata di. Successo didel Borussia, che supera per 1-0 l’Herthagrazie al gol di Modeste. Ne fa invece sei l’altro club di, che travolge lo04 con un severissimo 6-1. Doppiette per Becker e Michel, da segnalare anche la prima rete ‘tedesca’ di Thorsby. Una doppietta di Nkunku permette al Lipsia di battere il Wolfsburg, mentre una doppietta di Frimpong (oltre al gol di Palacios) permettono al Bayer Leverkusen di battere 3-0 il Magonza, pur chiudendo in nove uomini. Infine, una rete di Geiger regala i tre punti all’Hoffenheim contro l’Augusta. SportFace.

sportface2016 : #Bundesliga: il #Dortmund vince di misura, l’#UnionBerlino gioca a tennis con lo #Schalke - sportface2016 : #Bundesliga, le formazioni ufficiali di #BayernMonaco-#BorussiaMoenchegladbach - digitalsat_it : #CalcioEstero #SkySport, 4a Giornata 2022/23 - #SkyPremier, #SkyBundesliga e #SkyLigue1 - sportface2016 : #Bundesliga: le formazioni ufficiali di #HerthaBerlino-#BorussiaDortmund #BSCBVB - sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: In Europa si torna in campo per la quarta giornata di… -