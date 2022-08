Britney Spears ritorna alla musica con Elton John. E il risultato è esplosivo (Di sabato 27 agosto 2022) Con Hold Me Closer Britney Spears torna all'arte (e alla vita) come se per lei il tempo non fosse passato. E i fan esultano sui social con l'hashtag #WelcomeBackBritney Leggi su vanityfair (Di sabato 27 agosto 2022) Con Hold Me Closertorna all'arte (evita) come se per lei il tempo non fosse passato. E i fan esultano sui social con l'hashtag #WelcomeBack

vogue_italia : Dopo sei anni Britney Spears torna a cantare. Grazie a Elton John ???? - RollingStoneita : Britney Spears e Elton John insieme: ascolta l’anteprima di ‘Hold Me Closer’ - RadioR101 : #R101News: #BritneySpears ed #EltonJohn in duetto in 'Hold me closer', in uscita venerdì 26 agosto ?? Ascolta qui l'… - ori_spears : RT @RadioR101: #R101News: è uscita oggi #HoldMeCloser, collaborazione tra #EltonJohn e #BritneySpears? Ascoltala su R101 e guarda il video… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Elton John e Britney Spears insieme per 'Hold Me Closer': pubblicato il brano delle due icone della musica #eltonjohn… -