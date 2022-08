Bonus psicologo, già oltre 200 mila domande. C’è tempo fino al 24 ottobre. Le info utili (Di sabato 27 agosto 2022) Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto Bonus psicologo. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Già arrivate oltre 210 mila domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto. Lo sottolinea via social il ministero della Salute. Già arrivate210. L'articolo .

