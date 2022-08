Bonus 200 euro per partite Iva: ecco quando presentare la domanda, come funziona (Di sabato 27 agosto 2022) Le partite Iva potranno chiedere il Bonus 200 euro a partire da settembre. Si parla di un “click day” riservato ai lavoratori autonomi. Leggi anche: Bonus Bebè e Bonus Scuola fino a 2000€: come richiederlo, importi, requisiti e scadenza Bonus 200 euro alle partite IVA Il decreto Aiuti bis ha fissato l’ammontare di risorse disponibile in 600 milioni di euro per il Bonus (100 in più della versione dell’originale decreto Aiuti). Serve comunque un decreto ulteriore per i dettagli sui meccanismi dell’erogazione. Il testo del decreto è stato firmato anche del ministro del Tesoro, Daniele Franco. Il 23 agosto il decreto risulta essere arrivato sul tavolo della Corte dei Conti. Adesso manca solo il via libera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) LeIva potranno chiedere il200a partire da settembre. Si parla di un “click day” riservato ai lavoratori autonomi. Leggi anche:Bebè eScuola fino a 2000€:richiederlo, importi, requisiti e scadenza200alleIVA Il decreto Aiuti bis ha fissato l’ammontare di risorse disponibile in 600 milioni diper il(100 in più della versione dell’originale decreto Aiuti). Serve comunque un decreto ulteriore per i dettagli sui meccanismi dell’erogazione. Il testo del decreto è stato firmato anche del ministro del Tesoro, Daniele Franco. Il 23 agosto il decreto risulta essere arrivato sul tavolo della Corte dei Conti. Adesso manca solo il via libera ...

CorriereCitta : Bonus 200 euro per partite Iva: ecco quando presentare la domanda, come funziona - IVALDO1962 : @puntualeh @CastellinoLuigi Quando vedi e lo senti,il paese è vuoi prevenire il peggio,nessuno lo ha ascoltato,nemm… - RegioneLazio : Per superare la crisi pandemica e, ora, quella dovuta al caro bollette in arrivo 200 milioni per i nostri cittadini… - MimmoBaeli : @GiuseppeConteIT È il capo di un movimento che non esiste più, ha fatto cadere il governo #Draghi in un momento del… - LobbaLuisa : RT @utini19: Il governo sta pensando di varare un nuovo DECRETO AIUTI. Sono curioso di rilevare chi si opporrà ad una nuova elargizione del… -