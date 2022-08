(Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore e dirigente Zbigniewha parlato ai microfoni di TMW della Serie A e del calciomercato dei club italiani. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente:– «Lasta giocando malino ma ha dei giocatori di assoluta qualità. Il gioco scarseggia ma io direi che non si può mai avere la presunzione di andare a vincere, soltanto con la sicurezza di poter fare punti. Un mezzo passo falso non cambierebbe il giudizio su questa squadra, ladeve andare lì e provarci. Non la vedo una partita ancora spartiacque, ha un’importanza specifica per entrambe, poi se lariuscisse a vincere si porrebbe in una posizione particolarmente positiva». MERCATO – «Dybala adesso deve cominciare a dare continuità alle sue prestazioni, deve ...

Milannews24_com : Boniek: «Scudetto? Milan e Inter. Le altre per il posto Champions» - PaoloX68 : RT @FcInterNewsit: Boniek: 'Scudetto? Milan e Inter su tutte. Poi vengono le altre' - FcInterNewsit : Boniek: 'Scudetto? Milan e Inter su tutte. Poi vengono le altre' - Milannews24_com : Boniek: «Scudetto? Milan e Inter. Le altre per il posto Champions» - news24_inter : L'ex calciatore parla della lotta scudetto #inter -

Calcio News 24

LottaMilan, Inter su tutte, poi Roma, Juve e Napoli che giocano per i due posti in Champions '. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic ......la Juventus Zibi, storico ex calciatore sia della Roma che della Juventus, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del big match di sabato tra le due squadre. SFIDA- "E'... Boniek: «Scudetto In prima fila ci sono le milanesi, poi Napoli, Juventus e Roma» Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Zbigniew Boniek ha commentato la possibile trattativa di Ronaldo al Napoli ...Intervistato da Il Messagger, Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, ha fatto le sue previsioni sulla lotta scudetto ...