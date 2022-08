Bologna, Sky: “Fatta per Zirkzee, su Balerdi..” (Di sabato 27 agosto 2022) Bologna Zirkzee- Semplice rifinitura per gli uomini di Mihaljovic in partenza per Milano. Stasera alle ore 20:45 ci sarà in programma a San Siro: Milan-Bologna. Il Bologna continua attivamente il suo mercato in entrata, in vista del termine della sessione estiva fissata: giovedì 1 settembre alle ore 20:00. Mihaljovic ha chiesto con espressa volontà un attaccante che possa fare da vice Arnautovic, visto che l’Austriaco non può garantire 38 gare su 38. Il d.s Sartori ha accontentato l’allenatore ex Milan, infatti nelle prossime ore atterrerà a Bologna, Joshua Zirkzee. Arriverà in prestito dal Bayern Monaco, dopo una grande stagione all’Anderlecht terminata con 13 reti. Si torna in campo Francese, dove la dirigenza Bolognese segue Balerdi, in uscita dal Marsiglia di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 27 agosto 2022)- Semplice rifinitura per gli uomini di Mihaljovic in partenza per Milano. Stasera alle ore 20:45 ci sarà in programma a San Siro: Milan-. Ilcontinua attivamente il suo mercato in entrata, in vista del termine della sessione estiva fissata: giovedì 1 settembre alle ore 20:00. Mihaljovic ha chiesto con espressa volontà un attaccante che possa fare da vice Arnautovic, visto che l’Austriaco non può garantire 38 gare su 38. Il d.s Sartori ha accontentato l’allenatore ex Milan, infatti nelle prossime ore atterrerà a, Joshua. Arriverà in prestito dal Bayern Monaco, dopo una grande stagione all’Anderlecht terminata con 13 reti. Si torna in campo Francese, dove la dirigenza Bolognese segue, in uscita dal Marsiglia di ...

sportli26181512 : Milan-Bologna: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming: Milan-Bologna: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in st… - resistenzasvran : Turista violentata, indagini su chi ha incitato e filmato - Sky TG24 - sportli26181512 : Milan-Bologna, le probabili formazioni: De Ketelaere dal 1': Il Milan vuole tornare alla vittoria dopo il pari con… - eowyn962010 : @elisaangelini62 @Flavio68167157 Esatto e poi via Sky perché durante il lockdown purché funzionasse la TV erano a p… -