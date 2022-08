Bimbo muore a tre anni annegato nella piscina dei nonni (Di sabato 27 agosto 2022) Un bambino di soli tre anni, Diego Montironi (avrebbe compiuto quattro anni il 23 ottobre 2022) è morto annegato nella piscina della villa dei nonni a Bibbona, sul litorale toscano tra Livorno e Pisa. L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato 27 agosto 2022 intorno a mezzogiorno. Sulla base della prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si sarebbe sporto per recuperare un giocattolo mentre era senza braccioli e sarebbe poi caduto in acqua. Vi raccomandiamo... L'attrice di Lost e Law & Order Mary Mara è morta annegata in un fiume Nota anche in Italia per i suoi ruoli in serie Tv di successo, la donna è stata trovata senza vita domenica 26 giugno 2022 dai funzionari della po... ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 27 agosto 2022) Un bambino di soli tre, Diego Montironi (avrebbe compiuto quattroil 23 ottobre 2022) è mortodella villa deia Bibbona, sul litorale toscano tra Livorno e Pisa. L’episodio è avvenutogiornata di sabato 27 agosto 2022 intorno a mezzogiorno. Sulla base della prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si sarebbe sporto per recuperare un giocattolo mentre era senza braccioli e sarebbe poi caduto in acqua. Vi raccomandiamo... L'attrice di Lost e Law & Order Mary Mara è morta annegata in un fiume Nota anche in Italia per i suoi ruoli in serie Tv di successo, la donna è stata trovata senza vita domenica 26 giugno 2022 dai funzionari della po... ...

