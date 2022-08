Bimbi in piscina: crampi e diarrea dopo il bagno, cosa può essere? (Di sabato 27 agosto 2022) I vostri figli hanno crampi e diarrea dopo aver fatto il bagno in piscina? Questa problematica si può presentare quando ci si immerge nell’acqua con il cloro. Non bisogna assolutamente sottovalutare i sintomi perché potrebbe esserci dietro un’infezione da parte di un particolare germe. Questo è resistente al cloro e può causare problemi intestinali al bambino. Il motivo? Può proliferare liberamente nelle acque delle piscine. Vediamo ora quali sono i sintomi d’allarme e i consigli da seguire durante una giornata in piscina con i figli. Bambini in piscina: crampi e diarrea dopo il bagno, perché e cosa fare Il cloro è un elemento capace di eliminare moltissimi germi. Ma è bene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) I vostri figli hannoaver fatto ilin? Questa problematica si può presentare quando ci si immerge nell’acqua con il cloro. Non bisogna assolutamente sottovalutare i sintomi perché potrebbe esserci dietro un’infezione da parte di un particolare germe. Questo è resistente al cloro e può causare problemi intestinali al bambino. Il motivo? Può proliferare liberamente nelle acque delle piscine. Vediamo ora quali sono i sintomi d’allarme e i consigli da seguire durante una giornata incon i figli. Bambini inil, perché efare Il cloro è un elemento capace di eliminare moltissimi germi. Ma è bene ...

