Bianca Guaccero | il nuovo look stupisce tutti

Friendsdontli15 : Bianca Guaccero dopo 5 anni di palestra - carotelevip : Per Bella Ma’ di Pierluigi Diaco una quantità di promo paragonabile al lancio dei programmi di Celentano o Fiorello… - zazoomblog : Bianca Guaccero questa sì che è una bella novità: annuncio a sorpresa in vacanza - #Bianca #Guaccero #questa… - gabbro94 : @Maxxeo @unuomopop Lei è palesemente Bianca Guaccero - ColoredU : RT @nonconsentito: #AscoltiTv 12 settembre 2022 - Bianca Guaccero che commenta da casa la prima puntata di #BellaMà: ?? -

, "Torno presto": bomba dopo la chiusura di "Detto Fatto"ha svelato via social che presto tornerà di nuovo in tv. Tutto quello che c'è da sapere. Dopo il suo addio a Detto Fattoha svelato che presto tornerà a lavoro nel ...Dopo il suo addio a Detto Fatto Bianca Guaccero ha svelato che presto tornerà a lavoro nel piccolo schermo. Bianca Guaccero ha trascorso le vacanze estive in Trentino Alto Adige insieme alla figlia Al ...La conduttrice dopo la chiusura di Detto Fatto torna in tv: "Prometto che torno presto" Manca poco a settembre ed il ritorno dei programmi televisivi, tra ...