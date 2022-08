Berlusconi: "Sono unico in politica Da Calenda arrivano proposte bizzarre" (Di sabato 27 agosto 2022) "Domani sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione". Lo ha annunciato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente con La Piazza, la kermesse politica di Affaritaliani... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 27 agosto 2022) "Domani sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione". Lo ha annunciato il presidente di Forza Italia, Silvio, intervenuto telefonicamente con La Piazza, la kermessedi Affaritaliani... Segui su affaritaliani.it

berlusconi : Pochi minuti prima della partita negli spogliatoi. Per vincere servono determinazione e impegno. Sono questi i valo… - berlusconi : Oggi è la #GiornataMondialedelCane: tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe. Come diceva l’indimenticab… - berlusconi : Prima della partita del Monza, mi sono fermato a parlare con i giornalisti. Tra noi e gli altri partiti c'è una di… - maANDmo : Quindi @Palazzo_Chigi per le bollette che sono aumentate da gennaio, prima della guerra (il @pdnetwork muto), non h… - GIANELL54817791 : Tra fascisti italiani Da idro montanelli A @berlusconi E Putin Le donne italiane me sa che amano essere sottom… -