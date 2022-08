Berlusconi: “Nessuno è come me, gli altri sono professionisti della politica” (Di sabato 27 agosto 2022) CEGLIE MESSAPICA – “Non votare è un atteggiamento ragionevole solo per chi pensa di vivere già in un paese ideale. Se invece si vuole che tutto questo cambi affidarsi a chi ha già dimostrato in tutta la sua vita di mantenere gli impegni e raggiungere risultati di prim’ordine. Vedo una sola persona con queste credenziali. Mi dispiace doverlo dire io ma si chiama Silvio Berlusconi”: lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente con La Piazza, la kermesse politica di Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. L’ex premier ha elencato le sue personali credenziali di costruttore, editore televisivo, dirigente sportivo e leader di governo, per poi riservare una stoccata agli altri protagonisti della campagna elettorale: “Tutti gli altri in campo – ... Leggi su lopinionista (Di sabato 27 agosto 2022) CEGLIE MESSAPICA – “Non votare è un atteggiamento ragionevole solo per chi pensa di vivere già in un paese ideale. Se invece si vuole che tutto questo cambi affidarsi a chi ha già dimostrato in tutta la sua vita di mantenere gli impegni e raggiungere risultati di prim’ordine. Vedo una sola persona con queste credenziali. Mi dispiace doverlo dire io ma si chiama Silvio”: lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, intervenuto telefonicamente con La Piazza, la kermessedi Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. L’ex premier ha elencato le sue personali credenziali di costruttore, editore televisivo, dirigente sportivo e leader di governo, per poi riservare una stoccata agliprotagonisticampagna elettorale: “Tutti gliin campo – ...

matteorenzi : #Enews Berlusconi dice di attaccare me e Calenda. Io non attacco nessuno, ma chiedo agli elettori di Forza Italia:… - DavidPuente : Marco Travaglio riporta un dialogo privato con Ghedini dove quest'ultimo gli avrebbe detto 'l'avrei fatto assolvere… - Lopinionista : Berlusconi: 'Nessuno è come me, gli altri sono professionisti della politica' - BonoVoxel : @domenicodeluchi @berlusconi Sì ma ormai che la frittata è fatta da quarant'anni quasi, renditi conto che senza di… - cuorenoir : Quindi l'innovazione di #matteosalvini è il #serviziomilitare , #berlusconi rivendica abolizione ( che in realtà è… -