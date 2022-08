Berlusconi, in Campania contiamo su grande risultato (Di sabato 27 agosto 2022) “Non e’ certo per caso che io abbia deciso di guidare la lista di Forza Italia al Senato nella circoscrizione Campania 1. E’ una scelta, un atto d’amore per la vostra terra. Infatti, in Campania, Forza Italia conta molto di avere un grande risultato ed e’ presente con candidature di alto livello, a cominciare da quella del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, figura di grande prestigio internazionale”. Cosi’ il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente a una iniziativa elettorale di Antonio Tajani a Vietri sul Mare (Salerno). “E’ candidata in Campania – ricorda – anche la nostra straordinaria per la sua bravura capogruppo al Senato Annamaria Bernini che guida l’altra lista proporzionale. Al loro fianco, abbiamo candidature di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 agosto 2022) “Non e’ certo per caso che io abbia deciso di guidare la lista di Forza Italia al Senato nella circoscrizione1. E’ una scelta, un atto d’amore per la vostra terra. Infatti, in, Forza Italia conta molto di avere uned e’ presente con candidature di alto livello, a cominciare da quella del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, figura diprestigio internazionale”. Cosi’ il presidente di Forza Italia, Silvio, intervenendo telefonicamente a una iniziativa elettorale di Antonio Tajani a Vietri sul Mare (Salerno). “E’ candidata in– ricorda – anche la nostra straordinaria per la sua bravura capogruppo al Senato Annamaria Bernini che guida l’altra lista proporzionale. Al loro fianco, abbiamo candidature di ...

berlusconi : Questa mattina, ho partecipato telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania. Guar… - petergomezblog : Elezioni 2022, anni fa scriveva sui social “Berlusconi amore mio” e attaccava i pentastellati: la candidata m5s Cla… - ApreaValentina : RT @berlusconi: Questa mattina, ho partecipato telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania. Guarda il vi… - AgrilloAlex : RT @berlusconi: Questa mattina, ho partecipato telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania. Guarda il vi… - CorradoMurru : @berlusconi @forza_italia Per me neppure sapeva cosa stessero facendo in Campania... -