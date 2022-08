Bergamo e Milano come Londra: quando la guida era a sinistra (Di sabato 27 agosto 2022) La curiosità. Cent’anni fa auto, tram e carrozze viaggiavano sulla corsia di marcia opposta a quella attuale. Ma nel 1923 Benito Mussolini decretò: «Tenere la destra in tutta Italia». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 agosto 2022) La curiosità. Cent’anni fa auto, tram e carrozze viaggiavano sulla corsia di marcia opposta a quella attuale. Ma nel 1923 Benito Mussolini decretò: «Tenere la destra in tutta Italia».

BbaMilanista : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 - bellinidavide65 : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 - trastatore : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 - LiarAngkuh : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 - unabesseria : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Curva Sud Milano in Bergamo 21/08/2022 -