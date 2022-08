Beppe Signori a Roma per presentare il suo documentario: ecco come avere gli ingressi omaggio (Di sabato 27 agosto 2022) Beppe Signori torna domani nella "sua" Roma, la città che lo ha visto esplodere in maglia biancoceleste, per presentare il documentario "Fuorigioco - Una storia di vita e di sport" sulla sua carriera ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022)torna domani nella "sua", la città che lo ha visto esplodere in maglia biancoceleste, peril"Fuorigioco - Una storia di vita e di sport" sulla sua carriera ...

sportli26181512 : Beppe Signori a Roma per presentare il suo documentario: ecco come avere gli ingressi omaggio: Beppe Signori a Roma… - LALAZIOMIA : #Calcio Beppe Signori a Roma per il suo doc: ecco come avere gli ingressi omaggio - willy_signori : RT @DonKalulu20: [4] Entrata killer di Glik che falcia Giaccherini 'OOOOOOOOOOOOH BRUTTISSIMO' Nessuno può spiegare questa entrataccia m… - rapisarda_beppe : RT @Adm3456rrr: @ultimenotizie l'Europa non ha capito che il cocainomane,alle dipendenze di Biden,é capace di far saltare la centrale nucle… - Capdocj : @forni_fausto @bubu1958 @BolognaSpazio Quindi a Bruxelles era l’anno di Signori con allenatore ? Il primo di Beppe Gol ? -