"Bentornata a casa Ilary". 'Affronto' a Totti: il messaggio subito virale

Ricomincia la serie A di calcio ed è subito occasione per tirare in ballo l'addio dell'estate, quello di Francesco Totti e Ilary Blasi. Uno striscione è apparso durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita all'Olimpico, che vedeva la Lazio in vantaggio 1-0 sull'Inter. La partita è finita con un 3-1 per i biancocelesti che, come anticipavamo, a fine primo tempo dopo il gol di Felipe Anderson hanno deciso di dedicare uno striscione irriverente verso il "nemico" di numerosissime battaglie sportive: l'icona giallorossa Francesco Totti.

Ilary Blasi striscione allo stadio: "affronto" a Totti

Hanno quindi subito approfittato per festeggiare a loro modo sia il risultato della gara che la conclusione del suo matrimonio con Ilary Blasi.

