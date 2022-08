Benevento Città Spettacolo, una terza serata per tutti i gusti (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cambio di location per la presentazione della terza giornata di Benevento Città Spettacolo. “Chiacchiere e cornetti” si sposta al Caruso wine bakery & cafe’. Un appuntamento per spiegare cosa bolle in pentola per questa nuova serata di appuntamenti. Musica, spettacoli, mostre e tanto ancora nella serata beneventana. Riflettori puntati, ovviamente, sul concerto di Nino D’Angelo che infiammerà Piazza Risorgimento. Sold out per il cantante napoletano. Ancora musica dopo la mezzanotte con Riccardo Fogli al Teatro Romano. Sarebbe riduttivo racchiudere Città Spettacolo ai soli concerti che, comunque, rappresentano i fiori all’occhiello in ogni singola serata. La storia kermesse ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Cambio di location per la presentazione dellagiornata di. “Chiacchiere e cornetti” si sposta al Caruso wine bakery & cafe’. Un appuntamento per spiegare cosa bolle in pentola per questa nuovadi appuntamenti. Musica, spettacoli, mostre e tanto ancora nellabeneventana. Riflettori puntati, ovviamente, sul concerto di Nino D’Angelo che infiammerà Piazza Risorgimento. Sold out per il cantante napoletano. Ancora musica dopo la mezzanotte con Riccardo Fogli al Teatro Romano. Sarebbe riduttivo racchiudereai soli concerti che, comunque, rappresentano i fiori all’occhiello in ogni singola. La storia kermesse ...

