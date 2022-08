Belotti rompe il silenzio sui social: arriva l’emozionante saluto ai tifosi del Torino (Di sabato 27 agosto 2022) Adesso ci siamo, Belotti diventerà un nuovo giocatore della Roma. Dopo l’addio al Torino l’attaccante italiano è pronto a ripartire dalla Roma di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’accordo tra il calciatore e la società è stato trovato da settimane e adesso è pronto per essere formalizzato. Belotti Roma Torino La società giallorossa, riferisce Romano, è al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli e nei prossimi giorni l’ex attaccante granata sarà annunciato come nuovo calciatore della Roma. Lo stesso calciatore, racconta il giornalista, ha rifiutato diverse offerte e approcci da club italiani e inglesi per firmare con la Roma. Dunque anche la sua volontà avrà inciso nella buona riuscita dell’affare. José Mourinho dunque è pronto ad ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Adesso ci siamo,diventerà un nuovo giocatore della Roma. Dopo l’addio all’attaccante italiano è pronto a ripartire dalla Roma di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’accordo tra il calciatore e la società è stato trovato da settimane e adesso è pronto per essere formalizzato.RomaLa società giallorossa, riferisce Romano, è al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli e nei prossimi giorni l’ex attaccante granata sarà annunciato come nuovo calciatore della Roma. Lo stesso calciatore, racconta il giornalista, ha rifiutato diverse offerte e approcci da club italiani e inglesi per firmare con la Roma. Dunque anche la sua volontà avrà inciso nella buona riuscita dell’affare. José Mourinho dunque è pronto ad ...

sportli26181512 : Torino, Belotti rompe il silenzio: 'So di avervi fatto male, chiedo scusa. Questa sarà sempre casa mia': Il suo sil… - cmdotcom : #Torino, #Belotti rompe il silenzio: 'So di avervi fatto male, chiedo scusa. Questa sarà sempre casa mia' - nikita82roma : Fare le visite mediche di Belotti durante Juve-Roma così nessuno rompe il cazzo - romanismo85 : @HeyMiChiamoCiao Eh lo so. E ti dico che non si può pretendere e incazzarsi se non arriva un titolare alla Kantè (e… - illuminista3 : Si rompe Zaniolo Il giorno dopo si prende Belotti Mentalità. @friedkingroup ?? -