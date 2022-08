Belotti e Camara alla Roma: due rinforzi in arrivo per Mourinho (Di sabato 27 agosto 2022) Roma - La timida ammissione è un manifesto programmatico: " Qualcosa in questi giorni dovrò fare " spiega Tiago Pinto da Istanbul, dove ha assistito al sorteggio di Europa League di fianco al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022)- La timida ammissione è un manifesto programmatico: " Qualcosa in questi giorni dovrò fare " spiega Tiago Pinto da Istanbul, dove ha assistito al sorteggio di Europa League di fianco al ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, trattativa in corso per #Camara, mentre #Belotti aspetta #Felix alla… - sportli26181512 : #Belotti e #Camara alla #Roma: due rinforzi in arrivo per Mourinho: Tiago Pinto conta di chiudere per il guineano.… - RFracico : El Shaarawy, Zalewski, Celik e Bove pronti a entrare. In futuro avremo anche #Camara, #Zaniolo e #Belotti. Daje! - asromaliveit1 : ? Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio l'#Olympiacos ha aperto alla formula per la cessione di #Camara alla… - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Mercato: manca l'ultimo atto per vedere il Gallo in giallorosso Nella giornata di oggi attesa la chiusura del doppio… -