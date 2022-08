Bce, nuovo rialzo dei tassi previsto per settembre: “Impegno incondizionato ad agire sull’inflazione” (Di sabato 27 agosto 2022) Non è bastato, come si prevedeva, lo storico rialzo dei tassi di fine luglio, dopo 11 anni di immobilismo. Francois Villeroy de Galhau, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha infatti annunciato, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, che un altro rialzo “significativo” dei tassi di interesse è un passo necessario in settembre. Nessuna specifica, al momento, ma il membro del board ha fatto sapere che la decisione è legata all’Impegno “incondizionato” della Bce ad agire sull’inflazione. Una decisione che arriva a pochi giorni dalla diffusione dei dati sull’inflazione da parte di Eurostat, secondo i cui il tasso annuale dell’area euro a luglio si è attestato all’8,9%, in aumento rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Non è bastato, come si prevedeva, lo storicodeidi fine luglio, dopo 11 anni di immobilismo. Francois Villeroy de Galhau, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha infatti annunciato, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, che un altro“significativo” deidi interesse è un passo necessario in. Nessuna specifica, al momento, ma il membro del board ha fatto sapere che la decisione è legata all’” della Bce ad. Una decisione che arriva a pochi giorni dalla diffusione dei datida parte di Eurostat, secondo i cui il tasso annuale dell’area euro a luglio si è attestato all’8,9%, in aumento rispetto ...

