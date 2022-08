(Di sabato 27 agosto 2022) Slitta solo di qualche ora la conclusionetrattativa trae Nizza per il trasferimento in Italia del difensore Flavius....

sportli26181512 : Batshuayi sogno della Salernitana: Atalanta e Bologna su Daniliuc: Slitta solo di qualche ora la conclusione della… - LattuadaGiacomo : @vendesizzo @oppip_ Pheeka che peccato. Morelos scadenza 2023. Copetti magari la cittadinanza europea la prende an… -

Calciomercato.com

Il nome più caldo delle ultime ore resta quello di Michydel Chelsea, 14 gol nell'ultima ...andando via dovrebbe lasciare il posto a quell' Edinson Cavani che per lungo tempo è stato un,...SCAMACCA è sempre ildei dirigenti del sodalizio bianconero. Come lo è anche ICARDI. La ... I bianconeri, con l'attaccante italiano, punterebbero a sostituire Michy. L'arrivo di ... Batshuayi sogno della Salernitana: Atalanta e Bologna su Daniliuc Il calciomercato della Salernitana del ds De Sanctis si arricchisce con la prossima chiusura per il difensore Daniliuc e con altre trattative ...La Salernitana è ancora attiva sul mercato per rinforzare il reparto offensivo ed i granata stanno pensando ad un bomber del Chelsea ...