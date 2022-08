Basket: qualificazioni mondiali, l'Italia batte la Georgia ma Gallinari si infortuna (Di sabato 27 agosto 2022) Brescia, 27 ago. - (Adnkronos) - A una settimana dall'inizio dell'EuroBasket l'Italia di Gianmarco Pozzecco è in ansia per Danilo Gallinari: la stella dei Boston Celtics è uscita a metà del terzo quarto del match di qualificazione ai mondiali a Brescia contro la Georgia a causa di un problema al ginocchio sinistro. Le condizioni del "Gallo" andranno verificate, ma c'è grande preoccupazione nel clan Italiano. Sul campo gli azzurri si impongono per 91-84 contro la coriacea formazione ospite avvicinando considerevolmente la qualificazione alla rassegna iridata. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Brescia, 27 ago. - (Adnkronos) - A una settimana dall'inizio dell'Eurol'di Gianmarco Pozzecco è in ansia per Danilo: la stella dei Boston Celtics è uscita a metà del terzo quarto del match di qualificazione aia Brescia contro laa causa di un problema al ginocchio sinistro. Le condizioni del "Gallo" andranno verificate, ma c'è grande preoccupazione nel clanno. Sul campo gli azzurri si impongono per 91-84 contro la coriacea formazione ospite avvicinando considerevolmente la qualificazione alla rassegna iridata.

