Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | l’Italia ospita la Georgia in un’altra serata dove conta solo vincere

Le scelte sono state fatte, la squadra è pronta. In attesa dell'esordio ad EuroBasket, l'Italia si prepara a vivere una serata fondamentale per il suo futuro. Secondo impegno consecutivo nelle Qualificazioni al Mondiale del prossimo anno per gli azzurri, che affronteranno la Georgia a Brescia. La squadra di Pozzecco ha iniziato la seconda fase con un successo contro l'Ucraina e vincere questa sera contro i Georgiani spingerebbe la nostra nazionale verso l'obiettivo iridato. La situazione in classifica è decisamente incoraggiante, visto che l'Italia comanda insieme alla Spagna con un record di quattro vittorie ed una sola sconfitta. Alle loro spalle ci sono Georgia ed Islanda con 3-2 e gli azzurri hanno la grande occasione di allungare ...

