BASKET, ITALIA-GEORGIA: L’ULTIMO TEST MA CON PUNTI PESANTI IN PALIO (Di sabato 27 agosto 2022) Una prova generale, si, ma senza il crisma della prova. Perché stasera al PalaLeonessa di Brescia per l’ITALIA del Poz in PALIO ci sono PUNTI PESANTI: contro la GEORGIA, priva di Toko Shengelia (brutto infortunio alla spalla: addio Europei per il talento della Virtus), c’è bisogno di un’altra vittoria per continuare a costruire spediti la casa che dovrà condurre gli azzurri fino al mondiale dell’anno prossimo, che rimane il primo vero obiettivo dell’estate del nuovo corso della nazionale. Inutile sottolineare quanto sarebbe importante ottenere la seconda vittoria in tre giorni dopo quella conquistata sul neutro di Riga contro l’Ucraina, grazie alla quale l’ITALIA s’è mantenuta in vetta al girone in compagnia della Spagna, che l’11 novembre sarà di scena probabilmente a Bologna (al ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 27 agosto 2022) Una prova generale, si, ma senza il crisma della prova. Perché stasera al PalaLeonessa di Brescia per l’del Poz inci sono: contro la, priva di Toko Shengelia (brutto infortunio alla spalla: addio Europei per il talento della Virtus), c’è bisogno di un’altra vittoria per continuare a costruire spediti la casa che dovrà condurre gli azzurri fino al mondiale dell’anno prossimo, che rimane il primo vero obiettivo dell’estate del nuovo corso della nazionale. Inutile sottolineare quanto sarebbe importante ottenere la seconda vittoria in tre giorni dopo quella conquistata sul neutro di Riga contro l’Ucraina, grazie alla quale l’s’è mantenuta in vetta al girone in compagnia della Spagna, che l’11 novembre sarà di scena probabilmente a Bologna (al ...

