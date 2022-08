Basket, Gianmarco Pozzecco: “Ho tra le mani un gruppo straordinario, incrociamo le dita per Gallinari” (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il successo contro l’Ucraina, è arrivata un’altra vittoria per l’ItalBasket nell’incontro con la Georgia a Brescia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Un risultato importante non solo perché consente agli azzurri di restare al comando del gruppo L, ma permette anche agli uomini di Gianmarco Pozzecco di presentarsi agli Europei, ormai imminenti, con fiducia e convinzione. 91-84 lo score finale con Simone Fontecchio top scorer con 21 punti e un Danilo Gallinari da 17 punti. Proprio dal Gallo arriva la nota stonata di questa serata per via dell’infortunio al ginocchio sinistro che ha costretto uno dei leader del gruppo azzurro ad abbandonare il campo nell’ultimo quarto. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico, ma si teme qualcosa di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il successo contro l’Ucraina, è arrivata un’altra vittoria per l’Italnell’incontro con la Georgia a Brescia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Un risultato importante non solo perché consente agli azzurri di restare al comando delL, ma permette anche agli uomini didi presentarsi agli Europei, ormai imminenti, con fiducia e convinzione. 91-84 lo score finale con Simone Fontecchio top scorer con 21 punti e un Daniloda 17 punti. Proprio dal Gallo arriva la nota stonata di questa serata per via dell’infortunio al ginocchio sinistro che ha costretto uno dei leader delazzurro ad abbandonare il campo nell’ultimo quarto. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico, ma si teme qualcosa di ...

OA_Sport : #BASKET Gianmarco Pozzecco preoccupato per l'infortunio di Gallinari, ma confortato dalla prestazione di carattere… - sportli26181512 : Gallinari, infortunio al ginocchio sinistro per l'azzurro in Italia-Georgia. Le news: A una settimana dall'inizio d… - vannuccidavide : Bella intervista di ?@uzapelloni? a Gianmarco Pozzecco, alla vigilia degli Europei - sportal_it : Gianmarco Pozzecco inizia a preannunciare l'addio - Sport24h_it : L’Italbasket è fatta. Gianmarco Pozzecco ha scelto ieri i 12 Azzurri che giocheranno questa sera la gara contro la… -