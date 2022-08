Basket, Gallinari ko durante Italia-Georgia: si teme brutto infortunio al ginocchio (Di sabato 27 agosto 2022) Brutta tegola, quella arriva a nove minuti dal termine di Italia-Georgia, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Basket 2023. Danilo Gallinari è uscito dal campo con l’aiuto dello staff medico azzurro dopo essere stato vittima di un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore seguiranno tutti gli esami del caso, ma sia la Nazionale in vista degli Europei, che i Boston Celtics con i quali il “Gallo” ha firmato quest’estate, trattengono il fiato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Brutta tegola, quella arriva a nove minuti dal termine di, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di2023. Daniloè uscito dal campo con l’aiuto dello staff medico azzurro dopo essere stato vittima di un movimento innaturale delsinistro. Nelle prossime ore seguiranno tutti gli esami del caso, ma sia la Nazionale in vista degli Europei, che i Boston Celtics con i quali il “Gallo” ha firmato quest’estate, trattengono il fiato. SportFace.

