Basket, Danilo Gallinari infortunato al ginocchio: cosa è successo contro la Georgia, l’Italia trattiene il respiro (Di sabato 27 agosto 2022) Danilo Gallinari fa trattenere il respiro all’ItalBasket intera. Il numero 8 e leader tecnico designato della Nazionale agli Europei che cominceranno, per gli azzurri, il 2 settembre a Milano, è uscito dal campo dolorante all’inizio dell’ultimo quarto di Italia-Georgia, match delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. I fatti: Gallinari prova a mettere in atto un’entrata partendo dal lato sinistro, ma finisce per avere un contatto ginocchio contro ginocchio nel tentativo di superare la difesa Georgiana. Immediatamente il neo-Celtics si tocca a quello sinistro. LIVE Italia-Georgia Basket 79-72, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: infortunio al ginocchio per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)fa trattenere ilall’Italintera. Il numero 8 e leader tecnico designato della Nazionale agli Europei che cominceranno, per gli azzurri, il 2 settembre a Milano, è uscito dal campo dolorante all’inizio dell’ultimo quarto di Italia-, match delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. I fatti:prova a mettere in atto un’entrata partendo dal lato sinistro, ma finisce per avere un contattonel tentativo di superare la difesana. Immediatamente il neo-Celtics si tocca a quello sinistro. LIVE Italia-79-72, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: infortunio alper ...

