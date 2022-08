Basket, Danilo Gallinari infortunato al ginocchio: cosa è successo contro la Georgia, Italia in ansia (Di sabato 27 agosto 2022) Danilo Gallinari fa trattenere il respiro all’ItalBasket intera. Il numero 8 e leader tecnico designato della Nazionale agli Europei che cominceranno, per gli azzurri, il 2 settembre a Milano, è uscito dal campo dolorante all’inizio dell’ultimo quarto di Italia-Georgia, match delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. I fatti: Gallinari prova a mettere in atto un’entrata partendo dal lato sinistro, ma finisce per avere un contatto ginocchio contro ginocchio nel tentativo di superare la difesa Georgiana. Immediatamente il neo-Celtics si tocca a quello sinistro. LIVE Italia-Georgia Basket 91-84, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: vittoria di platino, ma c’è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)fa trattenere il respiro all’Italintera. Il numero 8 e leader tecnico designato della Nazionale agli Europei che cominceranno, per gli azzurri, il 2 settembre a Milano, è uscito dal campo dolorante all’inizio dell’ultimo quarto di, match delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. I fatti:prova a mettere in atto un’entrata partendo dal lato sinistro, ma finisce per avere un contattonel tentativo di superare la difesana. Immediatamente il neo-Celtics si tocca a quello sinistro. LIVE91-84, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: vittoria di platino, ma c’è ...

