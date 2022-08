Barbara Gallavotti, chi è l’autrice di Superquark e allieva di Piero Angela (Di sabato 27 agosto 2022) Lo storico programma Superquark, da sempre condotto dal divulgatore scientifico Piero Angela, che si è spento a 93 anni, il 13 agosto 2022, ha da sempre ottenuto successo senza precedenti anche perché si è avvalso di un team di professionisti non da poco: una di questi è la biologa Barbara Gallavotti. Cerchiamo di scoprire insieme chi è l’autrice di programmi di spessore come Ulisse e Superquark. Chi è Barbara Gallavotti, l’autrice di Superquark Nel 1986, Barbara Gallavotti si diploma al liceo classico e nel 1993, si laurea in Biologia presso l’Università la Sapienza di Roma: in entrambi i casi ottiene il massimo dei voti. Nel 1994 si abilita alla professione di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 agosto 2022) Lo storico programma, da sempre condotto dal divulgatore scientifico, che si è spento a 93 anni, il 13 agosto 2022, ha da sempre ottenuto successo senza precedenti anche perché si è avvalso di un team di professionisti non da poco: una di questi è la biologa. Cerchiamo di scoprire insieme chi èdi programmi di spessore come Ulisse e. Chi èdiNel 1986,si diploma al liceo classico e nel 1993, si laurea in Biologia presso l’Università la Sapienza di Roma: in entrambi i casi ottiene il massimo dei voti. Nel 1994 si abilita alla professione di ...

fabrydami : @SuperQuarkRai Non so se Superquark continuerà ad andare in onda la prossima estate,ma se questo dovesse accadere i… - arual812 : @AleMiglioz Quoto! Se Alberto Angela preferisce fare altri programmi suoi, proporrei per condurre una nuova edizion… - pdol57 : @martacagnola Credo (e spero) che Alberto Angela e Barbara Gallavotti siano in grado di portare avanti il testimone - arual812 : RT @AkaRaymondWest: Spero di rivedere molto presto altri servizi di Barbara Gallavotti, anche in altri programmi di divulgazione tipo 'Ulis… - arual812 : RT @hans_yoso: Barbara Gallavotti meriterebbe un programma tutto suo. #Superquark -