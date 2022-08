BALLANDO CON LE STELLE: IL CASO MONTESANO DIVIDE L’ITALIA MA TUTTI LO GUARDERANNO (Di sabato 27 agosto 2022) Vergogna Rai! Vergogna Milly Carlucci! Vergogna BALLANDO con le STELLE! Sentite l’eco delle polemiche? Tra un bagno di fine estate, le code per i rientri e una cena al fresco dei monti l’argomento televisivo numero uno in Italia è il “CASO MONTESANO”. Parliamo della partecipazione di Enrico MONTESANO al varietà del sabato sera di Rai1, non ancora ufficializzata ma possiamo togliere il condizionale salvo colpi di scena. Uno dei grandi dello spettacolo italiano, attore e showman è assurto all’onore delle cronache per posizioni nette e sopra le righe sui vaccini e sulla gestione della pandemia, compresi attacchi alla Rai. Praticamente ciò che metà Italia, anche senza dirlo pubblicamente, ha fatto negli ultimi due anni. Guelfi e ghibellini, l’eterno divisione di un Paese che non è d’accordo su quasi nulla ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 27 agosto 2022) Vergogna Rai! Vergogna Milly Carlucci! Vergognacon le! Sentite l’eco delle polemiche? Tra un bagno di fine estate, le code per i rientri e una cena al fresco dei monti l’argomento televisivo numero uno in Italia è il “”. Parliamo della partecipazione di Enricoal varietà del sabato sera di Rai1, non ancora ufficializzata ma possiamo togliere il condizionale salvo colpi di scena. Uno dei grandi dello spettacolo italiano, attore e showman è assurto all’onore delle cronache per posizioni nette e sopra le righe sui vaccini e sulla gestione della pandemia, compresi attacchi alla Rai. Praticamente ciò che metà Italia, anche senza dirlo pubblicamente, ha fatto negli ultimi due anni. Guelfi e ghibellini, l’eterno divisione di un Paese che non è d’accordo su quasi nulla ...

