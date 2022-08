Badanti, colf e baby sitter, occhio alle sanzioni: si arriva a 1500 euro (Di sabato 27 agosto 2022) arrivano nuove regole e nuove sanzioni per quelli che sono i lavoratori domestici, quindi Badanti, colf e baby sitter. In questi mesi si è sentito tanto parlare di lavoro domestico. Si tratta di un un tipo di lavoro che ovviamente prevede una varietà di posizioni, come, per esempio, governanti, custodi, cuochi, baby sitter, autisti, colf Badanti. Ed ecco che, proprio recentemente, è arrivato un nuovo Decreto Legislativo sulla questione, chiarendo ulteriormente e maggiormente alcuni aspetti e dettagli. D’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti. (Fonte Foto: Pexels)Mentre si sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti, riorganizzazioni e riassetti, l’Ispettorato del lavoro ha ... Leggi su chenews (Di sabato 27 agosto 2022)no nuove regole e nuoveper quelli che sono i lavoratori domestici, quindi. In questi mesi si è sentito tanto parlare di lavoro domestico. Si tratta di un un tipo di lavoro che ovviamente prevede una varietà di posizioni, come, per esempio, governanti, custodi, cuochi,, autisti,. Ed ecco che, proprio recentemente, èto un nuovo Decreto Legislativo sulla questione, chiarendo ulteriormente e maggiormente alcuni aspetti e dettagli. D’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti. (Fonte Foto: Pexels)Mentre si sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti, riorganizzazioni e riassetti, l’Ispettorato del lavoro ha ...

AdiraiIt : #Economia #colfbadanti #Disoccupati NASPI colf badanti è l’indennità di disoccupazione per la cessazione… - spiaosta : ?? Il 30 SETTEMBRE 2022 scade la richiesta del bonus di 200€ per colf e badanti. Per maggiori informazioni e per… - SLN_Magazine : Colf e badanti, fine contratto: indennità, Tfr, cosa gli spetta. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - AdiraiIt : #Economia #colfbadanti #Disoccupati NASPI colf badanti è l’indennità di disoccupazione per la cessazione… - TerrinoniL : Lo stipendio di colf e badanti si può pagare in contanti? -