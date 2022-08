Avete mai visto la figlia diciottenne di Claudia Gerini? Eccola bellissima come la mamma (Di sabato 27 agosto 2022) In casa Gerini la bellezza è un tratto distintivo di famiglia, e scatenare il web troviamo la bellissima figlia dell’attrice la quale è stata in grado di lasciare tutti senza parole. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere spesso Claudia Gerini nel mirino dell’attenzione del web anche per via della sua bellissima storia d’amore con il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione. Attrice di successo e mamma felice, ecco che in queste ore troviamo Claudia Gerini nel mirino dell’attenzione del web al fianco della figlia diciottenne, insieme alla quale ha deciso di mostrarsi in queste ore sui social network. Avete mai visto la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022) In casala bellezza è un tratto distintivo di famiglia, e scatenare il web troviamo ladell’attrice la quale è stata in grado di lasciare tutti senza parole. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere spessonel mirino dell’attenzione del web anche per via della suastoria d’amore con il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione. Attrice di successo efelice, ecco che in queste ore troviamonel mirino dell’attenzione del web al fianco della, insieme alla quale ha deciso di mostrarsi in queste ore sui social network.maila ...

